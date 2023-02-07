Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Мытищах задержали 52 человека на сходке криминальных авторитетов

Никита Худяков
Происшествия
В Мытищах задержали 52 человека на сходке криминальных авторитетов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около ресторана в подмосковных Мытищах задержали 52 человека на сходке криминальных авторитетов. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.

У предполагаемых лидеров криминального мира изъяли пять травматических пистолетов, один карабин «Сайга» и «пакет с серым веществом».

Отмечается, что среди задержанных было 48 выходцев из Азербайджана, два из Дагестана, по одному из Армении и Таджикистана. В операции было задействовано около 100 силовиков, сообщает Baza.

До этого сообщалось, что в Москве был задержан таксист, который накопил штрафов на сумму свыше 800 тысяч рублей. С должником работают сотрудники полиции и судебные приставы, ему придется оплатить штрафы за незаконную стоянку у станций метрополитена. Уточняется, что мужчину задержали в районе станции метро «Улица Академика Янгеля».

Мытищи Спецназ Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте