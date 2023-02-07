В Мытищах задержали 52 человека на сходке криминальных авторитетов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около ресторана в подмосковных Мытищах задержали 52 человека на сходке криминальных авторитетов. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.

У предполагаемых лидеров криминального мира изъяли пять травматических пистолетов, один карабин «Сайга» и «пакет с серым веществом».

Отмечается, что среди задержанных было 48 выходцев из Азербайджана, два из Дагестана, по одному из Армении и Таджикистана. В операции было задействовано около 100 силовиков, сообщает Baza.

До этого сообщалось, что в Москве был задержан таксист, который накопил штрафов на сумму свыше 800 тысяч рублей. С должником работают сотрудники полиции и судебные приставы, ему придется оплатить штрафы за незаконную стоянку у станций метрополитена. Уточняется, что мужчину задержали в районе станции метро «Улица Академика Янгеля».