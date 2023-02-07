В Москве задержали таксиста, накопившего штрафов на сумму более 800 тысяч рублей

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Москва, метро Улица Академика Янгеля Карта всех событий

В столице задержали таксиста, который накопил штрафов на сумму более 800 тысяч рублей. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

— Должнику придется оплатить штрафы за нелегальные перевозки. Сейчас с ним работают сотрудники полиции и судебные приставы. Авто эвакуировали на штрафстоянку, — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчину задержали в районе станции метро «Улица Академика Янгеля», а долги он сумел накопить за незаконную остановку и стоянку у станций столичного метрополитена, передает ТАСС.

В прошлом году Московская административная дорожная инспекция выявила на набережных города 56 тысяч случаев остановки в неправильном месте. Чаще всего водители парковались в неположенном месте на Пресненской набережной — больше 40 тысяч случаев. Все автомобилисты получили штрафы за нарушение ПДД в размере трех тысяч рублей.