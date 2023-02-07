Актер Борис Щербаков сообщил, что идет на поправку

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский актер Борис Щербаков рассказал о своем состоянии. По словам артиста, на данный момент он чувствует себя хорошо.

— Мне уже намного лучше, надеюсь, скоро выпишут. Прохожу обследование, — рассказал он.

Щербаков добавил, что у него обычная простуда, врачи не подтвердили диагноз «ОРВИ с осложнением по части кардиологии». Однако артист пока не знает, когда его выпишут из больницы, передает РИА Новости.

Как утверждал ряд Telegram-каналов, актера увезли на скорой 1 февраля прямо во время репетиции. Позднее Василий Щербаков рассказал «Вечерней Москве», что 73-летний актер находится в сознании.

По его словам, изначально врачи выявили у него подозрение на ОРВИ. Однако после ряда исследований специалисты заподозрили проблемы в части кардиологии и направили его на дополнительное обследование в Боткинскую больницу.

Накануне сын артиста Василий рассказал, что отец чувствует себя «не очень хорошо».