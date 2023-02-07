«Просто хотелки»: Медведев прокомментировал возможность «корейского сценария» на Украине

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«Корейский сценарий» всерьез не может быть разработан на территории Украины. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— Понятно, что разговоры про «корейский сценарий» — это просто хотелки, — поделился политик.

Он напомнил условия такого сценарий, согласно которому, были созданы два государства на корейском полуострове. Медведев в своем Telegram-канале заявил, что в условиях украинского конфликта такое невозможно, поскольку освобожденные территории были присоединены к России в рамках референдума. При этом политик подчеркнул, что киевские власти начали жить по реальным событиям, говоря о «разделе на части» украинского государства.

Накануне бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий». По его словам, выход из этого конфликта может быть не таким, как это казалось Киеву полгода или три месяца назад. Политик заметил, что видит развитие ситуации по сценарию Корейского полуострова.