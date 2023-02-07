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Роспотребнадзор сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За последнюю неделю в России на 33 процента вырос уровень заболеваемости коронавирусом. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Продолжается активизация эпидпроцесса по COVID-19. На пятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 60 тысяч новых случаев. Показатель заболеваемости вырос почти на 33 процента по сравнению с предыдущей неделей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что последние две недели преобладающими в стране по-прежнему остаются геноварианты штамма «омикрон».

Недавно в России выявили второй случай заражения штаммом коронавирусной инфекции «кракен». Заболевание нашли у гражданина из Республики Тыва. По информации Роспотребнадзора, болезнь у него проходит в легкой форме, тяжелых клинических последствий не наблюдается. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, насколько опасен новый штамм COVID-19 и чем он отличается от предыдущих вариантов.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников опроверг распространенное мнение о том, что одно из самых популярных средств от кашля, АЦЦ, якобы бесполезно.

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