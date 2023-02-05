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Приметы и советы

Мясников развеял миф о бесполезности популярного препарата от кашля

Евгений Белоусов
Общество
Мясников развеял миф о бесполезности популярного препарата от кашля
Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг распространенное мнение о том, что одно из самых популярных средств от кашля, АЦЦ, якобы бесполезно.

— Наткнулся на статью, где АЦЦ наравне со многими другими препаратами от простуды называют пустышкой. Хочу заступиться: «Ацетилцистеин» — отличное средство для разжижения мокроты. Очень популярно и в Америке, и в Европе, — заметил врач в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, АЦЦ также является главным антидотом при отравлении парацетамолом.

По данным Минздрава, более 70 процентов россиян принимают антибиотики неправильно, потому что пытаются лечиться самостоятельно. Однако это может быть чревато опасными последствиями. О том, как правильно принимать такие лекарства, «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Елены Мескиной, к каким последствиям может привести микст-инфекция сезонного гриппа и коронавируса, а также спросила о том, какие средства помогут избежать развития тяжелой клинической картины.

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