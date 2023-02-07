Российские спасатели прибыли в Сирию

Фото: МЧС

Российские спасатели прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для помощи после разрушительного землетрясения. Об этом стало известно во вторник, 7 февраля.

В ходе работ специалисты МЧС помогут местным спасателям в вызволении людей из-под завалов. На борту самолета Ил-76 МЧС России находились 50 человек. Специалисты имеют все необходимое для поиска людей под завалами, а также их спасения, сообщает РИА Новости.

Землетрясение в Сирии, по последним данным, унесло жизни 812 человек, еще 1449 пострадали.

Российские спасатели также прибыли в зону землетрясений в Турцию. Глава МЧС России Александр Куренков добавил, что для оказания поддержки было отправлено четыре самолета, которые доставят специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» и центра «Лидер».

Первые мощные толчки в Турции и Сирии произошли в ночь на 6 февраля. О том, что происходит на данный момент в странах Ближнего Востока, — читайте в материале «Вечерней Москвы».