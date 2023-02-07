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Шойгу сообщил об освобождении семи населенных пунктов во время наступления армии России

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Шойгу сообщил об освобождении семи населенных пунктов во время наступления армии России
Фото: er.ru

Семь населенных пунктов были освобождены в ходе наступления российских войск. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

— В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка, — сказал он.

Министр добавил, что на текущий момент российская армия успешно развивает боевые действия в районах Угледара и Артемовска, сообщает РИА Новости.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», может ли Киев применять химоружие под Артемовском и Угледаром. По его словам, использование химического оружия запрещено при ведении войн. При этом собеседник «ВМ» отметил, что стоит дождаться официального сообщения Минобороны России относительно заявлений об использовании украинской армией химического оружия.

Западные страны расширяют арсенал поставляемого на Украину оружия. В скором времени в руках ВСУ могут оказаться натовские танки, истребители и ракеты. «Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с этим изменится характер грядущего наступления российской армии.

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