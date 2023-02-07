Движение на МКАД восстановили после ДТП

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, МКАД, 24-й километр Карта всех событий

На МКАД на юге Москвы освободили проезжую часть после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 7 февраля.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внешней стороне 24-го километра МКАД, в районе пересечения с Каширским шоссе. Столкнулись два грузовика. Момент аварии попал на запись камеры видеонаблюдения. Движение было затруднено по трем полосам из пяти.

Еще одно ДТП произошло на 96-м километре МКАД. Водитель грузовика наехал на стоящий автомобиль.