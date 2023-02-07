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Движение на МКАД восстановили после ДТП
Москва, МКАД, 24-й километр Карта всех событий
На МКАД на юге Москвы освободили проезжую часть после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 7 февраля.
— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Авария, о которой идет речь, произошла на внешней стороне 24-го километра МКАД, в районе пересечения с Каширским шоссе. Столкнулись два грузовика. Момент аварии попал на запись камеры видеонаблюдения. Движение было затруднено по трем полосам из пяти.
Еще одно ДТП произошло на 96-м километре МКАД. Водитель грузовика наехал на стоящий автомобиль.
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