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Собянин рассказал о ходе реконструкций поликлиник Москвы

Араз Салехов
Город
Собянин рассказал о ходе реконструкций поликлиник Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В этом году в столице завершается реконструкция половины московских поликлиник. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы в этом году закончим реконструкцию половины всего поликлинического фонда Москвы, и будет 200 по сути новых зданий, оснащенных по новому, самому современному стандарту, — рассказал глава города в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам мэра, такая работа позволит улучшить качество амбулаторного обслуживания москвичей. В общей сложности в городе функционирует около 400 поликлиник, цитирует Собянина сайт Кремля.

Российский лидер во вторник, 7 февраля, провел встречу с мэром столицы. Глава государства похвалил быстрое развитие мегаполиса. Собянин в свою очередь сообщил, что строительство жилья в Москве увеличилось в два раза, а его качество значительно возросло. Уже сейчас в Москве по реновации переселили 100 тысяч человек, а в ближайшие три года планируется переселить еще 200 тысяч.

В ходе встречи мэр пригласил главу государства на открытие Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Собянин подчеркнул, что открытие новой ветки станет серьезным подспорьем для развития метро, а также позволит разгрузить другие линии метрополитена и наземный транспорт.

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