Путин высоко оценил работу Собянина по реализации проектов развития Москвы

Фото: Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что мэр Москвы Сергей Собянин и его команда продолжат активное развитие столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 7 февраля.

— Так что и вас, и всю вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время, — заявил президент.

Собянин, в свою очередь, отметил, что в городе продолжается развитие в сферах здравоохранения, транспорта, промышленности и жилья. Так, активно развивается промышленный комплекс в Рудневе, ядром которого будут беспилотные летательные аппараты.

Мэр также отметил фармацевтический кластер в Зеленограде и кластер электромобилей. Собянин выразил мнение, что следующие годы обеспечат высокую динамику и качество развития города, несмотря на все сложности, передает официальный сайт Кремля.

7 февраля Путин провел встречу с Собяниным, на которой мэр рассказал о развитии столицы. О самом важном, что обсуждалось в ходе беседы, — в материале «Вечерней Москвы».

Также Собянин сообщил, что за последние пять лет в Москве объем инвестиций увеличился вдвое. Объем обрабатывающих отраслей в столице увеличился в два раза благодаря вводу новых мощностей Московского НПЗ.