Суд арестовал мужчину, убившего своих родителей на юго-западе Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Черемушкинский районный суд отправил в СИЗО 50-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве собственных родителей в квартире жилого дома на юго-западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 7 февраля.

По ее словам, подозреваемый просил не заключать его под стражу, а отправить его под домашний арест. Однако с учетом позиции прокуратуры Юго-Западного административного округа суд арестовал обвиняемого, под стражей он пробудет до 6 апреля 2023 года.

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Мужчину обвиняют по статье «Убийство двух и более лиц». Свою вину он признал. Подозреваемый сообщил, что 5 февраля в районе 18 часов он пришел в квартиру к своим родителям на Ленинском проспекте. На месте он поссорился со своей матерью. В ходе конфликта обвиняемый схватился за нож на кухне и нанес несколько ударов родительнице. Когда на шум вышел отец, то мужчина напал и на него. От полученных травм семейная чета скончалась на месте.

После совершения преступления мужчина отмыл нож и стер губкой кровь с ботинок, спрятал эти предметы в пакет, после чего выбросил. Затем злоумышленник вызвал полицию и сделал вид, что только что приехал. Вскоре горе-сына задержали.