Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

По подозрению в жестоком убийстве пенсионеров на юго-западе Москвы задержан их сын

Степан Жирнов
Происшествия
По подозрению в жестоком убийстве пенсионеров на юго-западе Москвы задержан их сын
Фото: shutterstock
Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали сына погибших на юго-западе города пенсионеров. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 6 февраля.

По ее словам, мужчину 1972 года рождения подозревают в убийстве собственных родителей. Мотивом могли стать длительные бытовые разногласия между родственниками.

В скором времени подозреваемому изберут меру пресечения.

Убийство, о котором идет речь, произошло в квартире жилого дома на Ленинском проспекте. В полицию обратился сын погибших, который сперва утверждал, что прибыл проведать родственников и обнаружил распахнутую настежь дверь и тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с множественными ножевыми ранениями.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле у столичной прокуратуры.

Пенсионеры Москва Прокуратура Убийства Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте