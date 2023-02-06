По подозрению в жестоком убийстве пенсионеров на юго-западе Москвы задержан их сын

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Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали сына погибших на юго-западе города пенсионеров. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 6 февраля.

По ее словам, мужчину 1972 года рождения подозревают в убийстве собственных родителей. Мотивом могли стать длительные бытовые разногласия между родственниками.

В скором времени подозреваемому изберут меру пресечения.

Убийство, о котором идет речь, произошло в квартире жилого дома на Ленинском проспекте. В полицию обратился сын погибших, который сперва утверждал, что прибыл проведать родственников и обнаружил распахнутую настежь дверь и тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с множественными ножевыми ранениями.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле у столичной прокуратуры.