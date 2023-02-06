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Возбуждено уголовное дело по факту убийства семейной пары на юго-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту убийства семейной пары на юго-западе Москвы
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

По факту убийства пожилой семейной пары на юго-западе столицы было возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 6 февраля.

По ее словам, дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц». На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства семейной пары на юго-западе Москвы Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Убийство, о котором идет речь, произошло в квартире жилого дома на Ленинском проспекте. Пожилые родители москвича перестали выходить на связь, и встревоженный мужчина решил их проведать. Приехав, он обнаружил, что дверь в квартиру распахнута настежь, а родственники убиты. На телах нашли множественные ножевые ранения.

Выяснение всех обстоятельств произошедшего контролирует столичная прокуратура.

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