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Возможности получения жилищного сертификата молодыми учеными расширили в России

Александр Афонин
Общество
Возможности получения жилищного сертификата молодыми учеными расширили в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В преддверии Дня российской науки правительство России расширило возможности получения жилищного сертификата для молодых ученых. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Обязательно к празднику мы какие-то решения пытаемся принять, чтобы поддержать в том числе молодых ученых. У нас есть одно решение. Мы расширили возможность получения жилищного сертификата молодым ученым, — сказал он.

Премьер напомнил, что раньше жилищный сертификат могли получить только ученые, которые работают в подведомственных министерству науки и образования учреждениях. Сейчас же это будет доступно для молодых специалистов и вузов, независимо от их руководства, передает ТАСС.

Ряд категорий граждан России имеет право приобрести жилье с помощью сертификата. В 2023 году такие сертификаты планируют выдать примерно 2,5 тысячи человек. Всего в 2023 году на данную меру поддержки в бюджете заложено порядка 12 миллиардов рублей. Что представляет собой сертификат и кто имеет право купить квартиру с его помощью — в материале «Вечерней Москвы».

Жилье Правительство РФ Ученые Михаил Мишустин
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