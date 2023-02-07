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Лавров заявил о наличии «расистской сущности» у Борреля

Александр Афонин
В мире
Лавров заявил о наличии «расистской сущности» у Борреля
Фото: МИД РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не умеет скрывать расистскую сущность своего видения мира, в котором Африка стоит намного ниже Европы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 7 февраля.

— (Действия России в Африке критикует — прим. «ВМ») человек, который не умеет скрывать расисткой сущности своего видения мира. Как вы помните, недавно он публично и не стесняясь рассказывал, что Европа — это цветущий сад, а он, стало быть, садовник. А угрожают Европе джунгли, из которых проистекает угроза, а цветущий сад должен быть аккуратнее с джунглями, — сказал он.

Министр призвал западных коллег осознать реальность и текущие условия. По его словам, им стоит проявить скромность при обсуждении политики других стран, передает «Лента.ру».

7 февраля Сергей Лавров прибыл с первым рабочим визитом в столицу Мали город Бамако. В африканской стране у главы российской дипломатии была запланирована встреча с президентом переходного периода республики Ассими Гойтой.

В ходе поездки министр получил степень командора национального ордена Мали. Более того, как подчеркивается, в лице Лаврова эта награда была вручена всему российскому народу и президенту Владимиру Путину.

Сергей Лавров Расизм Жозеп Боррель
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