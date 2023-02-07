«Делает себе лежанки»: Московский зоопарк рассказал о любимом занятии Диксона

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Живущий в Московском зоопарке медведь Диксон любит делать из специального наполнителя лежанки в своей клетке. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

— Диксон очень любит сгребать древесную шерсть и делать из нее себе лежанки, — сказала она.

Помимо этого, она отметила, что Диксон является очень чистоплотным зверем. Готовясь ко сну, медведь старается закопать грязную подстилку под чистую — так ему гораздо комфортнее, написала Акулова в Telegram-канале.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Светлана Акулова

Недавно Диксона начали учить новым командам, чтобы облегчить работу зоологов. Медведь научился переворачиваться кверху животом, поэтому стало возможно осматривать нижнюю часть его туловища.

Специалисты несколько недель упорно работали, чтобы животное смогло выполнить команду. Это упражнение входит в программу реабилитации Диксона.

До этого Акулова рассказала, что за весом Диксона внимательно следят диетологи Московского зоопарка, не забывая устраивать ему разгрузочные дни.