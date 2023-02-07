Семь человек спасли из-под завалов жилого дома в Тульской области

Фото: Пресс-служба МЧС России

Из-под завалов жилого дома в городе Ефремов Тульской области спасли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России во вторник, 7 февраля.

По данным ведомства, двоим из освобожденных потребовалась медицинская помощь.

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Ранее стало известно, что среди спасенных жильцов частично обрушившегося дома были трое детей. Всего в результате трагедии погибло четыре человека.

Взрыв, о котором идет речь, произошел в пятиэтажном панельном доме № 2 на улице Химиков. В результате обрушились несколько квартир в первом подъезде. Для ликвидации последствий были привлечены 42 сотрудника экстренных служб, а также 12 единиц техники.

По факту произошедшего прокуратура Тульской области проводит проверку на предмет соблюдения законодательства в области ЖКХ.