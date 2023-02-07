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Spiegel: Германия одобрила поставку на Украину 178 танков Leopard 1

Евгений Жуков

Сюжет: 

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Spiegel: Германия одобрила поставку на Украину 178 танков Leopard 1
Фото: shutterstock

Руководство Германии выдало разрешение на поставку Вооруженным силам Украины 178 танков Leopard 1. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщила немецкая газета Spiegel со ссылкой на источники.

— Федеральное правительство делает еще один большой шаг в сфере помощи Украине оружием. Федеральный совет национальной безопасности одобрил поставку 178 танков Leopard 1, — говорится в материале.

Часть боевой техники будет передана украинской стороне этим летом, однако больше всего танков Германия отправит только в 2024 году, передает Spiegel.

До этого издание Politico опубликовало статью, где сообщалось, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать поставку военной техники Украине в связи с опасениями о возможном назревании конфликта с Россией.

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что отправленные Германией на Украину танки будут сожжены. Так, Германия до сих пор не усвоила урок после битвы под Сталинградом, считает он.

Комментируя намерение США отправить на Украину свои танки не раньше конца 2023-го, политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что это — желание Вашингтона психологически повлиять на Берлин, который все еще не предоставил Киеву обещанные Leopard 2.

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