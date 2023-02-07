Власти Турции сообщили о гибели еще 841 человека при землетрясении

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Власти Турции сообщили о гибели еще 841 человека при недавнем землетрясении — общее число достигло 4544. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

— Согласно последним данным, погибли 4544 человека, раненых 26 725, — цитирует Татара РИА Новости.

До этого советник главы МЧС России Даниил Мартынов не исключил, что в Турцию может отправиться второй эшелон российских спасателей для усиления находящейся там группировки.

В свою очередь президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони рассказал, что землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра.

В Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. О том, насколько далеко может распространиться ударная волна и доберется ли эта аномалия до Москвы, — в материале «Вечерней Москвы».