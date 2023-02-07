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МЧС и Минздрав открыли горячие линии после обрушения подъезда дома в Тульской области

Александр Афонин
Происшествия
МЧС и Минздрав открыли горячие линии после обрушения подъезда дома в Тульской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

МЧС и Минздрав России открыли горячие линии после взрыва в жилом доме в Ефремове Тульской области. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Телефон горячей линии развернут на базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Тульской области — 8 (4872) 56-99-99. Также развернут телефон горячей линии министерства здравоохранения 8 (800) 444-40-03, — говорится в сообщении.

В связи с произошедшим МЧС увеличило численность спасателей и средств, которые были привлечены к устранению последствий обрушения здания. Сейчас на месте работают 344 человека и 95 единиц техники, передает ТАСС.

Взрыв в жилом доме произошел вечером 7 февраля в городе Ефремов. Инцидент привел к обрушению нескольких квартир в первом подъезде.

К ликвидации последствий привлекли силы служб экстренного реагирования, а также специальную технику. В результате взрыва погибло пять человек, еще семерых спасли из-под завалов.

По факту инцидента СК возбудил уголовное дело. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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