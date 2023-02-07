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Нидерланды, Германия и Дания поставят Украине около 100 танков Leopard 1

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Нидерланды, Германия и Дания поставят Украине около 100 танков Leopard 1
Фото: shutterstock

Правительства Нидерландов, Германии и Дании намерены осуществить совместную поставку ВСУ танков Leopard 1. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен.

— Нидерланды вместе с Германией и Данией поставят Украине не менее 100 танков Leopard 1, а также боеприпасы, — написала министр в Twitter.

Оллонгрен уточнила, что на Украину будут отправлены модификации танков A5. Они оснащены системой управления огнем EMES 18, основанной на EMES 15 для Leopard 2. Закупить их планируется у немецкого производителя.

До этого портал Business Insider сообщил, что правительство ФРГ в ближайшее время объявит о выдаче разрешения оборонному концерну Rheinmetall и компании FFG на поставку Украине 187 танков Leopard 1. Первые машины Киев сможет получить только к середине года.

Позже газета Spiegel сообщила, что Берлин выдал разрешение на поставку Вооруженным силам Украины 178 танков Leopard 1. Часть боевой техники будет передана украинской стороне этим летом, однако больше всего техники Германия отправит только в 2024 году.

Комментируя намерение США отправить на Украину свои танки не раньше конца 2023-го, политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что это — желание Вашингтона психологически повлиять на Берлин, который все еще не предоставил Киеву обещанные Leopard 2.

Украина Дания Нидерланды Германия Танки
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