Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 5434

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Число погибших при сокрушительном землетрясении в Турции выросло до 5434. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил глава турецкого Министерства здравоохранения Фахреттин Коджа.

— На данный момент у нас 5434 жертвы, раненых — 31 777, — цитирует министра РИА Новости.

До этого советник главы МЧС России Даниил Мартынов не исключил, что в Турцию может отправиться второй эшелон российских спасателей для усиления находящейся там группировки.

Сообщается, что турецкая авиакомпания Pegasus готова бесплатно вывезти пассажиров из зоны бедствия в Турции, где произошел катаклизм. Оформить билеты в этих направлениях можно до 12 февраля. Другие авиакомпании также готовы с большими скидками вывозить пассажиров из опасных зон.

В связи с землетрясением в Турции для туристов из России была открыта горячая линия. Российские граждане, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03. Гражданам, которые самостоятельно отправились в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.