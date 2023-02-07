Беляков опроверг информацию Bloomberg о давлении правительства на ЦБ

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Материал агентства Bloomberg о якобы давлении со стороны российского правительства на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки не соответствуют действительности, данные спекуляции связаны с желанием повлиять на развитие экономики России. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

— Сведения Bloomberg о давлении со стороны правительства на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки не соответствуют действительности. Кабинет министров и ЦБ находятся в постоянном контакте, в том числе в вопросах выработки мер поддержки экономики в условиях санкций и действуют в рамках своих полномочий и функционала, — сообщил он.

Пресс-секретарь отметил, что публикация такой информации всегда чувствительна для бизнеса и населения.

— И такие вбросы являются спекуляцией с целью повлиять на развитие ситуации в экономике, — цитирует его РИА Новости.

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