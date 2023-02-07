Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что Украина не наносит удары по России

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что Украина не наносит удары по России
Фото: Pixabay; АГН Москва

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ не наносят удары по территории РФ, а предоставленное западными странами оружие украинская армия использует для обороны.

— Еще раз об основных вещах для наших партнеров. Украина не наносит удары по территории России. Оружие, предоставленное союзниками, используется для обороны, деоккупации территорий и уничтожения вражеских складов. Ракеты большей дальности и штурмовики нужны для эффективного контрнаступления ВСУ, — сообщил он в соцсети Twitter.

Правительства Нидерландов, ФРГ и Дании намерены осуществить совместную поставку ВСУ танков Leopard 1. Об этом 7 февраля сообщила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен. Она уточнила, что на Украину будут отправлены модификации танков A5. Они оснащены системой управления огнем EMES 18, основанной на EMES 15 для Leopard 2. Закупить их планируется у немецкого производителя.

До этого портал Business Insider сообщил, что немецкое правительство в ближайшее время объявит о выдаче разрешения оборонному концерну Rheinmetall и компании FFG на поставку Украине 187 танков Leopard 1. Первые машины Киев получит только к середине года.

Украина Оружие Спецоперации Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте