Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что Украина не наносит удары по России

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ не наносят удары по территории РФ, а предоставленное западными странами оружие украинская армия использует для обороны.

— Еще раз об основных вещах для наших партнеров. Украина не наносит удары по территории России. Оружие, предоставленное союзниками, используется для обороны, деоккупации территорий и уничтожения вражеских складов. Ракеты большей дальности и штурмовики нужны для эффективного контрнаступления ВСУ, — сообщил он в соцсети Twitter.

Правительства Нидерландов, ФРГ и Дании намерены осуществить совместную поставку ВСУ танков Leopard 1. Об этом 7 февраля сообщила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен. Она уточнила, что на Украину будут отправлены модификации танков A5. Они оснащены системой управления огнем EMES 18, основанной на EMES 15 для Leopard 2. Закупить их планируется у немецкого производителя.

До этого портал Business Insider сообщил, что немецкое правительство в ближайшее время объявит о выдаче разрешения оборонному концерну Rheinmetall и компании FFG на поставку Украине 187 танков Leopard 1. Первые машины Киев получит только к середине года.