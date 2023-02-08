Зеленский назначил главами трех областей Украины экс-сотрудников СБУ

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил главами Днепропетровской, подконтрольной Киеву части Запорожской и части Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина, которые ранее занимали должности в Службе безопасности и полиции.

Ранее украинское правительство поддержало эти назначение.

Согласно данным из открытых источников, Александр Прокудин был начальником Национальной полиции Херсонской области, Малашко возглавлял антитеррористический центр при СБУ. Сергей Лысак в настоящее время занимает должность начальника управления СБУ в Днепропетровской области, до июля 2022 года он был начальником управления СБУ в Житомирской области, сообщает РИА Новости.

6 февраля Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Василия Малюка новым главой Службы безопасности Украины. Документ с подписью украинского лидера направлен на рассмотрение в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. На данный момент Малюк исполняет обязанности главы СБУ, должность он занимает с июля 2022 года.