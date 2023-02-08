Рассекреченные документы показали, как США планировали обращаться с Украиной

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Уходивший с должности госсекретаря США в 1993 году Лоренс Иглбергер порекомендовал своему преемнику Уоррену Кристоферу, как обращаться с Украиной: нужно подходить к Киеву как к самостоятельному игроку, а не придатку в отношениях с Россией.

— Экономические трудности на Украине могут усугубить трения с РФ по вопросам безопасности и расположению Черноморского флота, — написал он в меморандуме Кристоферу.

Документ от 5 января 1993 года рассекретил национальный архив Соединенных Штатов.

— Мы можем помочь умерить поведение Украины, если будем работать над тем, чтобы обращаться с ней как с важным самостоятельным игроком, а не придатком в наших отношениях с Россией, — давал рекомендации Иглбергер.

Также важной темой для нового госсекретаря он называет продление с Москвой действия договора о стратегических и наступательных вооружениях — СНВ-2.

— Мы тяжело работаем, чтобы Украина, Белоруссия и Казахстан придерживались своих безъядерных обязательств. Денуклеаризация этих трех государств должна оставаться среди ваших главных приоритетов, — посоветовал Иглбергер.

Кроме того, он опасается, что к концу 1990-х в мире появится с десяток ядерных стран, передает РИА Новости.

Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон в ходе переговоров с российским коллегой Борисом Ельциным пообещал ему работать над «тесным сотрудничеством». В новой порции рассекреченных документов национального архива США опубликована стенограмма телефонного разговора двух лидеров от 23 января 1993 года.