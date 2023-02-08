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Подпольщики Николаева: Отцу, отбивавшему сына от призыва, прострелили ноги

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Подпольщики Николаева: Отцу, отбивавшему сына от призыва, прострелили ноги
Фото: president.gov.ua

Подпольщики в Николаеве сообщили о жестких методах мобилизации мужчин в ВСУ. По их словам, жителей города вызывали на работу под выдуманным предлогом большого заказа, перекрывали рынок для отлова мужчин и даже прострелили ноги отцу призывника.

— С мобилизацией проходит полная дичь. Недавно перекрыли рынок «Колос», вручили всем мужикам повестки. На днях перекрыли завод «Заря», вручили всем сотрудникам предприятия повестки, а перед этим начальство обзвонило всех работяг, им сказали, что срочно появился какой-то заказ, давайте все «чешите» быстро на работу, — рассказал один из подпольщиков.

Он подчеркнул, что украинские силовики действуют жестоко — они прострелили ноги отцу мобилизованного, который возражал против неправомерного призыва сына.

— Отец защищал сына, которого засовывали в микроавтобус, чтобы мобилизовать. Мужчине прострелили ноги и уехали, — цитирует подпольщика РИА Новости.

Украинские власти проводят тотальную мобилизацию в Снигиревском районе Херсонской области. Об этом 2 февраля сообщил глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов.

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