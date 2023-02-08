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Приметы и советы

Польский генерал Скшипчак сообщил, что Киев уже может обладать ядерным оружием

Юлия Курганова
В мире
Польский генерал Скшипчак сообщил, что Киев уже может обладать ядерным оружием
Фото: president.gov.ua

Украинские власти уже могут обладать ядерным оружием. Об этом сообщил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

— Я не исключаю наличия у Украины ядерного оружия, так как у украинцев есть атомные электростанции, ученые, лаборатории и ноу-хау. То есть у них есть все, чтобы иметь данное оружие. На сегодняшний день никто им не может запретит его иметь, — заявил он в беседе на Radio ZET.

Первый президент РФ Борис Ельцин вел переговоры с американскими властями по Украине, потому что Киев не хотел терять статус ядерной державы. Об этом 2 февраля сообщил бывший член Совета безопасности России Сергей Филатов. Он добавил, что Ельцину пришлось поехать в Соединенные Штаты для решения этого вопроса. Украинский бывший министр обороны был против отправки атомного оружия в РФ, но в дальнейшем американские власти надавили на Киев в данном вопросе.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что в Европе и США не хотят прямой конфронтации с Россией. По его мнению, главная цель Североатлантического альянса — вести войну чужими руками.

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