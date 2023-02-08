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Режим на Украине настолько отчаялся, что стал вербовать детей в Вооруженные силы, но Соединенные Штаты не будут этого признавать. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

— Много доказательств мобилизационной обстановки публикуется большим количеством граждан Украины. Есть фото украинских солдат, которым навскидку 15-16 лет. Нет сомнений в том, что это происходит. Население в основном составляют мужчины, потому что множество стариков, женщин и детей покинули страну. Тем не менее, мужчины, которые остались, не все в состоянии идти в армию, некоторые — в преклонном возрасте, некоторые из них — дети. Киевский режим в отчаянии используют эти группы людей. Этот режим подходит к концу, — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Полковник заявил, что ни один политик в США не признает факта краха режима на Украине, потому что данный вопрос успешно замалчивается.

— Как мы к этому пришли? У нас было 40 лет холодной войны, под конец которой распался СССР, а мы вышли, если не победителями, то хотя бы здоровыми и процветающими. Мы избежали глобальной войны. Однако всего за год мы потерпели поражение в прокси-войне на Украине и, более того, теперь мы на пороге потенциального конфликта с РФ, чего мы пытались избежать многие годы. Это нехорошо, — высказался Макгрегор.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в Соединенные Штаты тайно сообщил американским военачальникам об огромных потерях украинской армии. Об этом 5 февраля сообщил Дуглас Макгрегор.