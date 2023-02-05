Фото: president.gov.ua

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам об огромных потерях украинской армии. Об этом в воскресенье, 5 февраля, заявил на своем YouTube-канале бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

По словам бывшего советника Пентагона. Залужный сообщил американскому министру обороны Ллойду Остину, что Украина потеряла 257 тысяч солдат с самого начала специальной военной операции.

До этого советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение. По его словам, кольцо будет замкнуто за чертой города.

Согласно информации агентства Bloomberg, представители американского истеблишмента убеждены в том, что подразделения ВСУ в обозримом будущем вынуждены будут проводить отступательную операцию ради бегства из города Артемовска. Полученные Киевом от западных стран вооружения не оказывают им необходимой поддержки.

Как рассказал «Вечерней Москве» военный эксперт Виктор Литовкин, ситуация обусловлена тем, что Киев не хочет пропустить российские войска к Краматорску. По его словам, город является последним крупным городом в Донецкой народной республике, который находится под властью ВСУ.