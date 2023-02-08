Пациентка рехаба заявила о легочной недостаточности после нахождения в центре

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Девушка по имени Афина рассказала, что случайно попала в реабилитационный центр «Шанс» в Подмосковье. Она не имеет зависимостей, но принимает сильнодействующие препараты в связи с заболеваниями.

— У меня есть заболевания и патологии, органическое поражение мозга. Я принимаю лекарства, которые необходимы мне для жизни, — пояснила девушка.

В роковой вечер будущая пациентка совершила ошибку: выпила немного алкоголя, который вступил в конфликт с лекарствами, и ее «накрыло». По просьбе Афины родители вызвали «капельницу».

— Я не помню точный состав капельницы, вроде был сульфат магния, витамины группы В, натрия сульфат, феназепам и, непонятно зачем, галоперидол. Причем он был просто в космической дозировке, — рассказала Афина.

И пока девушка была не в состоянии сопротивляться, ее родителей уговорили на госпитализацию в реабилитационный центр. Позже она подписывала договор о добровольном согласии, но Афина даже не может вспомнить, как она это сделала, потому что была под препаратами.

— Мне не оказывали помощь или ее оказывал неквалифицированный персонал. Среди работников был бывший героиновый наркоман, некогда сам пациент рехаба. Они сами об этом рассказывали. «Врачей» у них назначают также, как дежурных по кухне, — отметила она.

Уже после побега из рехаба у нее диагностировали легочную недостаточность. Афина уверена, что в этом виноват центр.

— В связи с передозировкой галоперидолом мне назначено серьезное лечение, — резюмировала она.

Подробнее о том, что происходит в стенах рехаба в Подмосковье, читайте в материале «Вечерней Москвы».