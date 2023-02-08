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Иван Ургант трогательно обратился к покойной маме

Юлия Курганова
Общество
Иван Ургант трогательно обратился к покойной маме
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Телеведущий и актер Иван Ургант трогательно обратился к покойной маме. 7 февраля его родительнице Валерии Киселевой могло бы исполниться 72 года.

— А я-то, дурак, был уверен, что больше похож на папу… Моя мама была актрисой. Она беззаветно любила профессию, театр и коллег. Всем звонила, поздравляла, помогала, утешала и лечила. У нее, например, не были проколоты уши. И еще она не ругалась. Совсем. Ни одного ни то что матерного, вообще ни одного плохого слова не произнесла. За всю жизнь, — написал шоумен в социальной сети, опубликовав фото матери.

Знаменитость рассказал, что когда восемь лет назад он с женой пришел домой с похорон, то узнал о беременности супруги. Так вскоре на свет появилась еще одна Валерия Ивановна.

— Три дня назад она проколола уши. Но я все равно вижу в ней маму, — отметил Ургант, передает издание «Московский комсомолец».

Юморист Гарик Мартиросян уже три года живет на две страны: в Армении он развивает детское телевидение, а в РФ приезжает на заработки. С артистом и по совместительству своим давним другом Иваном Ургантом он перестал общаться.

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