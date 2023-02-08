Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 8 февраля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

В среду, 8 февраля, на некоторых столичных дорогах движение транспорта будет затруднено. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 7 баллов, — говорится в сообщении.

В основном движение транспорта будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» порекомендовали москвичам в вечернее время суток выбирать общественный транспорт для передвижения по городу, чтобы сэкономить время.

В прошлом году сотрудники аварийно-спасательного формирования совершили более 900 выездов, чтобы оказать первую помощь пострадавшим в ДТП. Для ликвидации пожаров и последствий аварий в распоряжении столичных специалистов находятся восемь аварийно-спасательных автомобилей.

Также в 2022 году специалисты ЦОДД обновили и установили светофоры по 386 адресам в Москве. Светофоры делают улицы безопасными для всех участников дорожного движения, а также помогают предотвращать дорожно-транспортные происшествия.