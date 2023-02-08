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В МИД назвали число отказавшихся от российского гражданства за 2022 год

Лейла Алиева
Общество
В МИД назвали число отказавшихся от российского гражданства за 2022 год
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В прошлом году от российского гражданства отказались 4306 человек, находящихся за границей. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает РБК со ссылкой на департамент информации и печати Министерства иностранных дел РФ.

Уточняется, что данная цифра стала самой большой за последние три года. Так, в 2020 году от гражданства отказались 3877 россиян, а в 2021 году — 4055.

— С учетом того что в 2020–2021 годах ввиду санитарно-эпидемиологических требований прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме, особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается, — говорится в сообщении.

Внутри страны от гражданства отказались только 40 россиян, пишет РБК.

Недавно в законопроект о гражданстве внесли поправки. В случае их утверждения люди, получившие российский паспорт не по праву рождения в стране, могут лишиться его по ряду причин. О старых и новых основаниях для лишения российского гражданства «Вечерней Москве» рассказал заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

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