Расписание поездов Ярославского и Казанского направлений МЖД изменится в феврале

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В период с 9 по 28 февраля будет изменено расписание электричек Ярославского и Казанского направлений Московской железной дороги (МЖД). Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе магистрали.

— В феврале изменится расписание пригородных поездов Казанского и Ярославского направлений МЖД в связи с ремонтно-путевыми работами, — говорится в сообщении.

На Ярославском направлении с 9 по 28 февраля (кроме 12, 19 и 26 февраля) планируется укладка четырех километров бесстыкового пути на участке Мытищи — Болшево. На Казанском направлении специалисты проведут работы на разных участках: 13 и 14 февраля с 06:00 до 10:00 на участке Щурово — Голутвин; 14, 15 и 18 февраля с 08:30 до 12:30 на участке Рязань-1 — Лесок; с 20 по 22, 24 и 27 февраля с 08:20 до 14:20 на участке Авсюнино — Шатура.

Также стало известно об изменении расписания движения аэроэкспрессов, которые следуют в аэропорты Внуково и Шереметьево. В частности, расписание поездов изменится с 27 по 31 января и с 1 по 28 февраля.

До этого из-за строительства ТПУ «Рижская» было изменено расписание поездов на Рижском и Курском направлениях МЦД-2. Так, работы шли в период с 01:30 28 января по 04:30 30 января.