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Приметы и советы

Байден четыре раза упомянул Путина в своей речи перед конгрессом

Араз Салехов
В мире
Байден четыре раза упомянул Путина в своей речи перед конгрессом
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден четыре раза упомянул российского лидера Владимира Путина в своей речи перед американским конгрессом. Так, количество упоминаний главы РФ вернулось на уровень выступления 2021 года.

При этом в тексте президентского послания ни разу не упоминается сама Россия.

Уточняется, что в 2022 году американский президент в своей речи 30 раз упомянул Россию и ее лидера, сообщает РИА Новости.

Также Байден заявил, что российская спецоперация на Украине стала «испытанием на века». Помимо этого, американский лидер в очередной раз пообещал продолжать оказывать помощь украинским властям.

Накануне аналитик Fox News Ребека Коффлер назвала три главные ошибки Белого дома в стратегии по Украине. По мнению эксперта, одной из ошибок правительства США стала неспособность мыслить наперед. Несмотря на осознание опасности поставок оружия Киеву, администрация президента США уже предоставила танки Abrams и может отправить самолеты F-16.

Политолог Юрий Светов назвал «Вечерней Москве» условие для встречи Путина и Байдена в 2023 году. По его словам, такая встреча будет возможна, если советники лидера США решат, что это прибавит ему очков в президентских выборах.

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