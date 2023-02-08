В России выявили 10 389 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 10 389 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 44 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 1393 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровело 8104 пациента, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что за последнюю неделю в России на 33 процента вырос уровень заболеваемости коронавирусом. Уточняется, что на пятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 60 тысяч новых случаев.

В свою очередь кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что к осени коронавирус может стать сезонным заболеванием, однако все будет зависеть от ситуации с вирусом летом. На данный момент уровень коллективного иммунитета в России оценивается как низкий.