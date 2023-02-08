ВСУ начали перебрасывать в Донбасс дополнительные силы с запада Украины

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Украинские военнослужащие начали перебрасывать дополнительные силы с запада страны в Донбасс. Об этом в среду, 8 февраля, заявил командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

— С противоположной стороны начинает прорываться информация, что у них дела очень плохи, в топку войны ежедневно забрасываются огромные силы и средства, которые снимаются с Херсонского, Харьковского направлений и даже с Западной Украины, — рассказал он.

При этом российская армия продвигается по всей линии боевого соприкосновения в ЛНР, добавил Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

До этого глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу рассказал, что за прошедший январь украинская армия потеряла более 6,5 тысячи солдат. По словам министра, оказываемая западными странами поддержка не помогает Украине, и страна несет все большие потери.

Также он сообщил об освобождении семи населенных пунктов в ходе наступления российских войск. На данный момент армия РФ успешно развивает боевые действия в районах Угледара и Артемовска.