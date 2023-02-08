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Спасатели выехали к предполагаемому месту обнаружения россиян под завалами в Турции

Лейла Алиева
В мире
Спасатели выехали к предполагаемому месту обнаружения россиян под завалами в Турции
Фото: Unsplash

Спасатели направились к месту предполагаемого обнаружения под завалами четырех россиян в провинции Хатай в Турции. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

— Едем в Хатай, предварительно, там под завалами четверо россиян, — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что спасатели проведут обследование здания и начнут поиск возможных пострадавших.

Информация о том, что семья из Москвы с двумя сыновьями 2,5 года и 4 лет почти два дня ждет помощи спасателей в Турции, появилась в этот же день. Уточняется, что они находятся под завалами жилого дома без еды и воды.

Во время землетрясения дом, в котором были супруги и двое малышей, рухнул. Старший брат главы семьи смог спасти родителей, в настоящее время они находятся с переломами в больнице. Однако супруги вместе с детьми продолжают оставаться под завалами.

На данный момент количество жертв мощного землетрясения в Турции составляет 7108 человек, еще 40 910 жителей ранены. Для пострадавших после бедствия в регионе установили 70 818 палаток.

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