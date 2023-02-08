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Приметы и советы

Количество погибших в результате землетрясения в Турции превысило семь тысяч

Лейла Алиева
В мире
Количество погибших в результате землетрясения в Турции превысило семь тысяч
Фото: Pixabay

Мощное землетрясение в Турции унесло жизни 7108 человек. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС республики (AFAD).

— По последним данным, 7108 человек стали жертвами землетрясения, число раненых — 40 910, — говорится в сообщении.

Также в регионе установили 70 818 палаток для пострадавших после бедствия.

В 08:52 по московскому времени в 58 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,6.

В связи с землетрясением в Турции для туристов из России была открыта горячая линия. Россияне, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03. Гражданам, которые самостоятельно отправились в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.

В результате поисково-спасательных работ после землетрясения в различных регионах Турции были спасены более восьми тысяч человек. Также въезд транспортных средств в Адыяман, Хатай и Кахраманмараш приостановлен на 48 часов начиная с 11:00 по московскому времени.

Землетрясения Смерть Турция
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