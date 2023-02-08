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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центре Турции

Лейла Алиева
В мире
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центре Турции
Фото: Pixabay

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в центральной части Турции. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно предоставленным данным, толчки зафиксированы в 08:52 по московскому времени. Эпицентр находился в 58 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 0 километров.

После землетрясения последовало семь афтершоков магнитудой от 2,5 и до 4, передает РИА Новости.

На данный момент количество жертв в результате землетрясения в Турции составляет 6234 человека, еще 37 011 — ранены. Помимо этого, стихия распространилась и на сирийское государство. Из-за природного катаклизма там погибли 1250 человек, пострадали 2050.

Первые мощные толчки в Турции и Сирии произошли в ночь на 6 февраля. О том, что происходило в странах Ближнего Востока в результате бедствия, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Российские спасатели уже прибыли в зону землетрясений в Турцию. Глава МЧС РФ Александр Куренков добавил, что для оказания поддержки было отправлено четыре самолета, которые доставят специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» и центра «Лидер».

Природа Землетрясения Турция
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