Число погибших после землетрясения в Турции превысило 6,2 тысячи человек

Фото: Unsplash

Жертвами землетрясения в Турции стали 6234 человека, еще 37 011 — ранены. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС страны.

— 6234 человека погибли и 37 011 граждан ранены на данный момент, — цитирует сообщение РИА Новости.

6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. О том, насколько далеко может распространиться ударная волна и доберется ли эта аномалия до Москвы, — в материале «Вечерней Москвы».

В связи с землетрясением в Турции для туристов из России была открыта горячая линия. Россияне, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03. Гражданам, которые самостоятельно отправились в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей. В настоящее время идут подготовительные работы для отправки спасателей в зону чрезвычайной ситуации.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН и доктор физико-математических наук Сергей Пулинец рассказал «ВМ», что такое афтершоки и почему они происходят.