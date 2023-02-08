Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Число погибших после землетрясения в Турции превысило 6,2 тысячи человек

Лейла Алиева
В мире
Число погибших после землетрясения в Турции превысило 6,2 тысячи человек
Фото: Unsplash

Жертвами землетрясения в Турции стали 6234 человека, еще 37 011 — ранены. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС страны.

— 6234 человека погибли и 37 011 граждан ранены на данный момент, — цитирует сообщение РИА Новости.

6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. О том, насколько далеко может распространиться ударная волна и доберется ли эта аномалия до Москвы, — в материале «Вечерней Москвы».

В связи с землетрясением в Турции для туристов из России была открыта горячая линия. Россияне, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03. Гражданам, которые самостоятельно отправились в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей. В настоящее время идут подготовительные работы для отправки спасателей в зону чрезвычайной ситуации.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН и доктор физико-математических наук Сергей Пулинец рассказал «ВМ», что такое афтершоки и почему они происходят.

Землетрясения Смерть Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте