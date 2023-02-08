Семья москвичей с двумя детьми оказалась под завалами жилого дома в Турции

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Семья из Москвы с двумя сыновьями 2,5 года и 4 лет почти два дня ждет помощи спасателей в Турции. Они находятся под завалами жилого дома без еды и воды. Об этом рассказали их друзья.

Москвичка Ирина Эрйетли и ее муж Аталай поехали в турецкую провинцию Хатай, чтобы навестить родных. Супруг россиянки является уроженцем Турции, но имеет российское гражданство.

Во время землетрясения дом, в котором были супруги и двое малышей, рухнул. Старший брат Аталая смог спасти родителей, в настоящее время они находятся с переломами в больнице.

Ирина вместе с супругом и детьми продолжает оставаться под завалами. В МЧС Турции сообщили, что спасатели еще не добрались до района, где находится московская семья, сообщает издание «МК».

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что число погибших при землетрясении в стране увеличилось до 5894 человек, число раненых составляет около 35 тысяч граждан.

До этого советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов не исключил, что в Турцию может отправиться второй эшелон российских спасателей для усиления находящейся там группировки.