Водитель КамАЗа, насмерть сбивший девочку на пешеходном переходе, предстанет перед судом

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Москва, Родниковая улица Карта всех событий

Водитель КамАЗа, который насмерть сбил девочку на пешеходном переходе на западе города, предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 8 февраля.

По ее словам, в результате проведенных экспертиз стало понятно, что у 45-летнего шофера была техническая возможность избежать столкновения с девочкой, при этом не нарушив ни одного правила дорожного движения.

— Обвиняемый полностью признал вину. В ближайшее время уголовное дело направлено в Солнцевский районный суд для рассмотрения по существу, — резюмировала Нефедова.

Авария, о которой идет речь, произошла 21 ноября 2022 года. Водитель бетономешалки не уступил дорогу десятилетней девочке, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на Родниковой улице. От полученных травм ребенок погиб на месте.

Водителя задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Окончания расследования мужчина дожидался, находясь под домашним арестом.