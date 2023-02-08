Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Водитель КамАЗа, насмерть сбивший девочку на пешеходном переходе, предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Водитель КамАЗа, насмерть сбивший девочку на пешеходном переходе, предстанет перед судом
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Москва, Родниковая улица Карта всех событий

Водитель КамАЗа, который насмерть сбил девочку на пешеходном переходе на западе города, предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 8 февраля.

По ее словам, в результате проведенных экспертиз стало понятно, что у 45-летнего шофера была техническая возможность избежать столкновения с девочкой, при этом не нарушив ни одного правила дорожного движения.

— Обвиняемый полностью признал вину. В ближайшее время уголовное дело направлено в Солнцевский районный суд для рассмотрения по существу, — резюмировала Нефедова.

Авария, о которой идет речь, произошла 21 ноября 2022 года. Водитель бетономешалки не уступил дорогу десятилетней девочке, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на Родниковой улице. От полученных травм ребенок погиб на месте.

Водителя задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Окончания расследования мужчина дожидался, находясь под домашним арестом.

Западный административный округ (ЗАО) Москва Смерть ДТП Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте