Пасечник назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения в ЛНР очень сложной

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Ситуация на линии соприкосновения в Луганской народной республике (ЛНР) остается крайне сложной. Об этом в среду, 8 февраля, заявил врио главы республики Леонид Пасечник.

— Ситуация, безусловно, очень сложная, и в принципе касается это не только Сватовско-Кременского района, — отметил он.

По словам Пасечника, особо опасной остается ситуация в районе Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого. Это связано с тем, что данные территории очень близко расположены к линии боевого соприкосновения. При этом украинские военные скапливают достаточные резервы на границе с республикой с целью реализации контратаки, заключил он в эфире телеканала «Россия 24».

До этого стало известно, что при успешном наступлении на Донецком направлении российским войскам удалось освободить населенный пункт Благодатное. Армия России ликвидировала до 50 человек из состава украинской армии, самоходную французскую артиллерийскую установку Caesar, американскую артиллерийскую систему М-777 и гаубицу МСТА-Б.