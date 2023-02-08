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Число погибших при землетрясении в Турции превысило 8,5 тысячи

Лейла Алиева
В мире
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 8,5 тысячи
Фото: Pixabay

Число погибших из-за землетрясения в Турции превысило 8,5 тысячи. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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