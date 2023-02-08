МИД: Действия США в отношении РФ чреваты опасностью военного столкновения двух ядерных держав

Фото: МИД РФ

Действия Соединенных Штатов в отношении российской стороны чреваты реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. Такое заявление в среду, 8 февраля, сделали в Министерстве иностранных дел РФ.

В первую очередь представители ведомства отвергли претензии американской стороны о якобы несоблюдении положений Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Российские дипломаты напомнили суть данной договоренности.

— В ней, в частности, говорится, что стороны «работают над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве», «руководствуются принципом неделимой безопасности» и «стремятся к дальнейшему снижению роли и значения ядерного оружия». Вынуждены констатировать, что политика США диаметрально противоположна всем этим целям, — говорится в материале.

Американские власти развязали против России «гибридную войну», которая «чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав», сообщает сайт МИД.

2 февраля экс-член Совбеза Сергей Филатов рассказал о переговорах Ельцина о ядерном статусе Украины. По его словам, первый президент России вел переговоры с американскими властями касательно Украины, поскольку Киев не хотел терять статус ядерной державы.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что в Европе и США не хотят прямой конфронтации с Россией. По его мнению, главная цель Североатлантического альянса — вести войну чужими руками.