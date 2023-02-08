Белоусов заявил, что правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный взнос в бюджет

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Правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

— Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс, — цитирует Белоусова РИА Новости.

По его словам, мера не является повышением налогов. Он подчеркнул, что сейчас этот вопрос находится на этапе дискуссии и прорабатывается вместе с представителями бизнеса.

По предварительной оценке Министерства финансов, дефицит федерального бюджета по итогам января нынешнего года составил 1,76 триллиона рублей.

До этого сообщалось, что в Государственную думу был внесен проект по допподдержке российской экономики. В рамках соответствующего документа предлагается ввести новый вид бюджетных кредитов для регионов страны — казначейских. С помощью выделенных средств власти субъектов смогут обеспечить реализацию проектов, которые обладают высокой социально-экономической эффективностью.