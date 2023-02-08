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Суд продлил срок ареста Кара-Мурзе

Степан Жирнов
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Суд продлил срок ареста Кара-Мурзе
Фото: Youtube / FRONTLINE PBS | Official

Басманный районный суд продлил срок ареста политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе*. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 8 февраля.

Суд удовлетворил просьбу следователи и продлил срок содержания под стражей подозреваемого до 12 марта 2023 года.

Политического деятеля задержали в столице 11 апреля 2022 года. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. 22 апреля Кара-Мурзу* арестовали, и с тех пор мужчина находится под стражей.

Помимо этого, в отношении публициста возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Это уже пятое продление ареста.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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